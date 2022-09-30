Kaçak kazı bölgesinde Roma dönemi 26 testi bulundu

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaçak kazı yapılan bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tarihi eser arandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada, şüphelilerin tünel kazdığı bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, içi boş 26 testi ve parçaları bulundu. Gözaltına alınan ikamet sahibi İ.E. emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-09-30 16:29:13



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