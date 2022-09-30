Bir ailenin yok olduğu kazada, otomobil çöp konteynerine çarpıp havalanarak şarampole uçmuş (2)

CENAZELER HATAY´DA TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon´da otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada ölen sürücü Mehmet Güngörmüş ile eşi Emine ve oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün cenazeleri havayolu ile Hatay´a getirildi. Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi´ne getirilen cenazeler, burada köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Aile ve akrabalarının gözyaşı döktüğü cenazeye yüzlerce kişi katıldı.
EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLAR
Hatay´da bir lisede müdür yardımcısı olan Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon´da yaşayan kardeşini ziyarete gittiği belirtildi. İki günlük tatil kapsamında çiftin, 7´nci evlilik yıl dönümlerini de kutladıkları belirtildi.
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-30 17:22:30
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