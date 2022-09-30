Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yaptı. Bu akşam, saat 20.30´da özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan takımda, Simon Falette´nin kırmızı kart cezası bulunuyor. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-30 19:22:47
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