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THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı (2)

DHA

THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı (2)


VALİLİK: PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Hatay Valiliği, Türk Hava Yolları´nın (THY) İstanbulHatay seferini yapan yolcu uçağının, Hatay Havalimanı´na inişinin ardından lastiğinin patlaması ve yolcuların tahliye edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02.50 sıralarında İstanbul´dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait TK 2256 isimli uçak saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000. metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şu an uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir" denildi. İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-10-06 09:59:21

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