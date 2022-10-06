THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı (3)



'ELEKTRİK KESİLİNCE DAHA BÜYÜK PANİK YAŞANDI'

Hatay Havalimanı'na iniş sonrası lastiği patlayan, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçaktan tahliye edilen yolculardan Cemre Can Fırıncıoğulları, yaşadıklarını anlattı. Fırıncıoğulları, "Saat 03.10 sıralarında uçak, iniş yaptığında bir patlama sesi geldi. Uçağın arkasından alevler çıkmaya başladı. Tekerlekler yanmış ayrıca arka tarafta oturan kişiler, uçağın kanadından da alevler gördüklerini söyledi. O anki korkuyla arkada oturan herkes, hızlı bir şekilde öne doğru koşmaya başladı. 10 numaralı sırada oturuyordum. Arkadaki kişileri resmen üzerimde gördüm. Herkes öndeki kapıya gelmeye başladı. Bir alev söz konusu olduğu için uçaktaki elektrikleri kestiler. Elektrik kesilince daha büyük panik yaşandı. Uçağın kapısının açılmasını beklediler. Dışarıdan komut gelene kadar kapının açılması beklendi. Kapı açıldıktan sonra direkt iniş araçlarıyla değil uçağın acil iniş botlarıyla insanlar iniş yapmaya başladı. Kulaklarımda sabahtan beri sadece 'Öleceğiz' çığlıkları yankılanıyor. Çok korkunç bir andı. Öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı. Kötü bir deneyimdi maalesef ama çok şükür ki uçaktaki kimsenin burnu bile kanamadan, sadece korku dolu anlar yaşayarak iniş yaptık. Sağ olsun personel, inişleri başarılı bir şekilde yaptırdı. Saat 04.00-05.00 gibi havalimanından çıkış yaptık" dedi.Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-06 13:52:48



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