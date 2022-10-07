THY uçağının lastiğinin patladığı Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)-İSTANBUL-Hatay seferinin yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının Hatay Havalimanı'nda lastiğinin patlaması sonrası durdurulan uçuşlar, 24 saat sonra yeniden başladı.

İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere dün saat 02.50'de İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait TK 2256 isimli uçak, saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki 04 pistine inişinin ardından lastiği patlayarak alev aldı. Pilotun olayı, kule ve Apron Birimi Arff Şefliği'ne anons etmesi ile ekipler piste yönlendirildi. Uçakta bulunan 105 yolcu ile 6 kabin personeli tahliye edildi. Daha sonra Arff Birimi, soğutma işlemini tamamladı. Olayın ardından pistler, 24 saat süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. İstanbul'dan gelen teknik ekip de Hatay Havalimanı'nda inceleme yaptı. Pist ve uçakta yapılan incelemenin ardından uçuşlar, tekrar başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-07 10:49:54



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