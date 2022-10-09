Hatayspor - Alanyaspor: 1-0



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

HATAYSPOR: Erce KardeşlerVranjes, Burak Öksüz, Kerim Alıcı (Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi), Kaan Kanak, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid (Dk. 86 Musa Çağıran), Lobjanidze (Dk. 86 Adekugbe), El Kaabi (Dk. 86 Ze Luis), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 69 Varga)

ALANYASPOR: Runarsson Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 77 Rassoul), Pedro Pereira, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 78 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Lusamba), Doumbia, Efecan Karaca, Candeias (Dk.54 Oğuz Aydın), Koka

GOL: Dk. 72 Burak Öksüz (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Boudjemaa, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor) Efecan Karaca, Balkovec (Alanyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 9´uncu haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor´u Burak Öksüz´ün golüyle 1-0 mağlup etti.10´uncu dakikada gelişen Hatayspor atağında, Kaan Kanak'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22´nci dakikada gelişen Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunda kaleci Erce bir kez gole izin vermedi.

33´üncü dakikada atak geliştiren Hatayspor´da Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı´nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0´lık skorla sona erdi.

51´inci dakikada Kerim Alıcı´nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumdaki Kaan, sol ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Runarsson gole izin vermedi.

51´inci dakikada tekrar atak tazeleyen Hatayspor´da Onur Ergün ceza sahası yayının biraz gerisinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top yan direkten geri geldi.

72´nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orta alanda topla buluşan Onur Ergün sağ kanada pasını aktardı. Varga, topu tek dokunuşla içeriye gönderdi. Ceza sahası için sağ çaprazında bulunan Burak Öksüz röveşata ile uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu:1-0.

90´ıncı dakikada Alanyaspor ceza shası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan sağa çekip vuruşunu yaptı. Kaleci Erce, gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor sahasında Alanyaspor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-09 19:26:27



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