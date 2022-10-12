Hatay´da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY´da, jandarma ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa düzenlediği operasyonda; geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, terör örgütüne ait 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT´in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında; Payas ilçesi Kozludere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-12 10:00:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.