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Terörden temizlenen Amanos Dağları, ekoturizme kazandırılıyor

DHA

Terörden temizlenen Amanos Dağları, ekoturizme kazandırılıyor


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın terörden temizlenen Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri keşfediliyor. Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, "Keşfedilmemiş o kadar doğal güzellikler var ki, bizler de bazılarını ilk defa görüyoruz. Orman parkları kuruyoruz, bal ormanlarını açıyoruz" dedi.
Amanoslar'da 1992 yılından bu yana 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik sürdürülen etkin mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgüte vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar terörden tamamen temizlendi.
Hataylılar, endemik bitki türleri, yaban hayatı, akarsuları, göletleri ve şelaleleriyle dikkat çeken Amanoslar'a artık gönül rahatlığıyla çıktıklarını belirtirken, Orman Bölge Müdürlüğü de bölgenin ekoturizme açılması için çalışmalarını yürütüyor. Keşfedilmeyi bekleyen Amanoslar'da bal orman sayısı da 6'ya yükseldi.
'EKOTURİZME AÇMAYI PLANLIYORUZ'
Amanos Dağları'nın ilgi çektiğini belirten Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, "Amanoslar, içerdiği doğal güzellikler bakımından bir tabiat harikasıdır. Yıllarca bildiğimiz üzere, Amanoslar'a çıkılamadı malum sebeplerden dolayı. Şükürler olsun ki, bu olumsuz etkenler ortadan kalktı, şu an rahatlıkla çıkabiliyoruz. Keşfedilmemiş o kadar doğal güzellikler var ki, bizler de bunların bazılarını ilk defa görüyoruz. Buraları halkımıza kazandırmak istiyoruz. Bunlarla ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Özellikle Dörtyol Kuzuculu'da Geçilmez Kanyonu, İskenderun'da Akçay Vadisi ve Akçay Şelalesi. Yine Arsuz'da Arabın Gölü, Meryem Ana Göleti. Aynı şekilde Batıayaz Köprüsü'nden başlayıp, Şahlankaya'dan inen bir parkur var. Yine Kisecik'te Radar Tepe dediğimiz yerde, çok güzel bir alan var. Biz bu alanların tamamıyla ilgili olarak proje yapıyoruz. İnşallah projelerimiz tamamlandığında, Amanosları ekoturizme açmayı planlıyoruz. Ekoturizm sayesinde, bir istihdam yaratmayı planlıyoruz" dedi.
'KONAKLAMALI ORMAN PARKI PROJESİ'
Bölgenin tanınırlığına ve turizm potansiyeline katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, şunları söyledi:
"Orman parkları kuruyoruz. Şimdiki adıyla orman parkları, eski adıyla mesire yerleri kuruyoruz. Bu seneki programımızda 6 tanesi konaklamasız, 1 tanesi konaklamalı orman parkı projelerimiz devam ediyor. Ayrıca bölgemizde kurulu 6 bal ormanımız var. Bu bal ormanlarımızda, arıcılık yapan vatandaşlarımız gidip kovanlarını koyuyorlar. Arıların nektar alabileceği çeşitli bitki türlerini oralara dikiyoruz. Bal üretimini arttırmalarına katkı sağlıyoruz. İnşallah bu yıl Fırnız bölgesinde bir bal ormanı projemiz daha var, kuruluşunu tamamladık. Burayı da vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-10-20 11:45:29

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