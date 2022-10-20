Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı

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Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, bir yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir yağ fabrikasının buhar kazanında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının bir bölümü de yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2022-10-20 20:14:23



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