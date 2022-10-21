Hatayspor´da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında Beşiktaş´ı konuk edecek olan Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri´nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili, dar alan ve taktik çalışması yaptı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-21 20:41:09



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