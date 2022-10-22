Tarladan dünya şampiyonluğuna



Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY'da lisede arkadaşlarıyla bilek güreşi yaparken rehber öğretmeninin fark edip yönlendirmesiyle bu spora başlayan Mehmet Paltacı (20), Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, sol kol şampiyonu oldu. Paltacı, profesyonel spor hayatına başlamadan önce tarla ve bahçe işleriyle bileğini güçlendirdiğini söyledi.

Ortaokul yıllarında arkadaşlarıyla iddialaştığı için kendini geliştirmek isteyen Mehmet Paltacı, çiftçilikle uğraşan ailesine yardım ederek idman yaptı. Okuldaki arkadaşlarını tek tek yenen Paltacı, lisede de bilek güreşine devam etti. Lisede rehber öğretmeninin dikkatini çeken Paltacı, onun yönlendirmesiyle profesyonel spor hayatına adım attı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derece alan Paltacı, 15-19 Ekim´de Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 65 kiloda Ukraynalı rakibini yenerek sol kol dünya şampiyonu oldu.

TARLADA ÇALIŞARAK HAZIRLANDI

Profesyonel olarak spor hayatına başlamadan önce tarla ve bahçe işleri yaparak bileğini güçlendirdiğini söyleyen Paltacı, milli sporcu olduktan sonra hem antrenman hem bahçe işlerine devam ettiğini belirtti. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Paltacı, yaz tatillerinde ailesinin yanına gittiğinde onlara yardım ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok küçük yaşlarda çiftçilikle uğraşan aileme yardım ediyordum. Onlarla tarla ve bahçe işleri yapıyordum. Bilek güreşine başladığımda, bileğimin güçlenmesi için bu işlerde daha istekli oldum. Profesyonel sporcu olduğumda da hem antrenman hem de tarla işleri yaptım. Ailem bana çok destek oldu. Bu kadar çalışma ve azim sayesinde şampiyon oldum.´´

Paltacı, spora yeni başlayacaklara da tavsiyelerde bulunarak, "Beni iddialaşırken tesadüfen öğretmenim keşfetti. Ama herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Genç arkadaşlarım bir hedef koyarken kendilerini keşfetmeyi ve kendilerine güvenmeyi öneriyorum. Ben şampiyon olmak için tekrar tekrar denedim. Asla vazgeçmedim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-10-22 10:47:13



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