Çavuşoğlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka (2)



GENÇLERLE BULUŞTU

Altınözü ilçesinde düzenlenen 6´ncı Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katılmak ve bir dizi programlar gerçekleştirmek üzere kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası programı kapsamında üniversiteli gençlerle buluştu. Bakanlık olarak çok yoğun bir diplomasi çalışması içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Dış politika artık sadece diplomatların, dışişleri bakanının yürüttüğü bir alan olmaktan da çıktı. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla Asya'da iş birliği ve güven arttırıcı önlemler zirvesine katıldık. Aşağı yukarı 36 Asya ülkesinin üye olduğu bir girişimden bahsediyoruz. Asya, Astana yani Kazakistan'da gerçekleşen bu zirve. Neden Asya diyoruz? Çünkü Asya güçleniyor. Çünkü Asya, ekonominin güç merkezi haline geliyor. Dolayısıyla bizim Asya'ya tekrar bütüncül bir anlayışla dönmemiz gerekiyor. Neden yeniden Asya diyoruz, Türk dış politikası olarak girişimlerimizden biri. Çünkü köklerimiz, kökenlerimiz orada. Yani biz orada yeni değiliz. Ama bu dünya değişirken Asya değişirken, dengeler değişirken bütüncül bir yaklaşımla tekrar olarak geri dönmemiz gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz. Tüm Asya'da bini aşkın değişik alanlarda somut adımlar atıyoruz. Ülkelerle de ve o bölgedeki bölgesel örgütlerle bağlarımızı güçlendirirken iş birliğimizi de artırıyoruz" dedi.

DEĞİŞİMİN KENDİSİ SİSTEM OLMAYA BAŞLADI

Aynı anda farklı coğrafyalarda olan, olması gereken bir Türkiye´nin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Toplumsal ve teknolojik yeniliklerin birbirini kovaladığı uluslararası gelişmelerin baş döndürdüğü bir dönemdeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Takip etmek, bırakın adapte olmayı, takip etmekte bile hepimiz zorlanıyoruz. Eskiden, dönüşümler kısa sürerdi. Sistemler hızla istikrar kazanırdı. Ama bu soğuk savaşın bitmesinden sonraki dönemde yaşanan bu süreç ise çok kısa sürüyor. Dolayısıyla artık değişimin kendisi sistem olmaya başladı" diye konuştu.

GSM OPERATÖRLERİNE SESLENDİ

Teknolojinin hızla geliştiğini ve değiştiğinin vurgusunu yapan Çavuşoğlu, GSM operatörlerine seslenerek, şunları kaydetti:

"Herkesin cebinde aşağı yukarı cep telefonu var değil mi? Aynı şekilde bugün internetsiz yapabiliriz diyebiliyor musunuz? Yapamayız diyorsunuz. Hatta gittiğimiz yerlerde genç kardeşlerimiz, yurtlarda ve üniversite ortamlarında internetin yetersiz olduğundan şikayetçi oluyor. Genel anlamda internetten şikayet var. Doğrusu benim de var. Çünkü bu telefon şirketleri artık yeterince yatırım yapmıyorlar. Bir arabada giderken bir yabancı muhatabımla telefonda görüşürken kesiliyor. Eskiden böyle değildi. Bir de reklam da yapıyorlar. Her yerde, işte her yeri kapsıyoruz diye. Önemli aktörleri veya aktrisleri de oynatıyorlar reklamda. Telefon şirketlerine burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yatırımlarınız yetersiz. Bu gençliğin ve Türkiye´nin vizyonunu sizin de yakalamanız gerekiyor. Sadece bu işler reklamla olmaz. Bu öz eleştiri."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından gençlerin yönelttiği soruları cevapladı. (DHA)

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-22 16:48:56



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