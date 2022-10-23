Beşiktaş kafilesi Hatay'da

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İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Hatay'a geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Bazı futbolcular, taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00´de Hatayspor ile Yeni Hatay Stadı´nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarlardan detaylar

Beşiktaşlı oyunculardan genel detaylar

Taraftarların takım otobüsü önünde tezahürat yapması

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-23 19:26:46



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