Toroslar EDAŞ Hatay´da bakım çalışmalarını tamamladı

HATAY, (DHA) Elektrik dağıtım şirketi Toroslar EDAŞ, Hatay´da bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladığını duyurdu.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) Hatay´da kaliteli ve kesintisiz enerji için Altınözü ilçesine bağlı mahallelerin enerji ihtiyacını karşılayan dağıtım şebekesi bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı.2022 yılı boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, ilçe genelinde toplam bütçesi 6 milyon liraya ulaşan bakım çalışmasında; 181 adet dağıtım havai hat direği, 3 bin 114 adet yüksek ve alçak gerilim hat izolatörü ve 45,5 kilometre yüksek gerilim iletkeninin değişimi ve emniyet ihlali olan bin 500 metrelik havai hattın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yeraltı yüksek gerilim hattına dönüştürülmesi ile toplamda 47 kilometre yüksek gerilim hattı ve hattın bağlı olduğu şebeke unsurlarının da bakım çalışmalarını sağladı.Mayadalı, Kıyıgören, Boynuyoğun, Ziyaret ve Yarseli mahallerindeki mevcut şebekede gerçekleştirdiği bakım ve yenileme çalışmaları ile elektrik kesintilerinin önüne geçilmesini hedefleniyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Hatay DHA
2022-10-24 14:29:38
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