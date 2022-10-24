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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Beşiktaş: 2-1

DHA

Hatayspor - Beşiktaş: 2-1


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş
HATAYSPOR: Erce Kardeşler Vranjes, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Aabid (Dk. 90+3 Musa Çağıran), Boudjemaa (Dk. 62 Ribeiro), Onur Ergün, El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 80 Kaan Kanak), Ze Luis (Dk. 80 Bertuğ Özgür Yıldırım)
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku (Dk. 86 Cengiz Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 53 Fernandes), Josef (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Muleka (Dk. 46 Redmond), D.Alli (Dk. 53 Cenk Tosun), N´Koudou, Weghorst
GOLLER: Dk.50 Ze Luis, Dk. 90+1 Kaan Kanak (Hatayspor) Dk.1 Weghorst (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Boudjemaa, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Ergün (Hatayspor) - Redmond (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig'in 11´inci haftasında Hatayspor sahasında, Beşiktaş´ı 2-1 mağlup etti.
Maç düdüğünün çalmasıyla 33´üncü saniyede beraber rakip kaleye yüklenen Beşiktaş´ta Muleka'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Weghorst, uzak köşeden sert vuruşu kaleyi buldu: 0-1.
11´inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Weghorst, Salih Uçan´ın pasını ceza sahasında kontrol etmeye çalışırken savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı iptal edildi.
33´üncü dakikada Hatayspor çok etkili geldi. Savunmada yapılan hatada topu kapan Saba Lobzhanidze, kale ağzındaki El Kaabi'ye çıkardı. El Kaabi'nin vuruşu üstten auta gitti.
48´inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Salih Uçan sağ kanatta ceza sahasına girmeden yerden sert gönderdi, savunma ön direkte müdahale etti. Dönen topu Tayyip Talha Sanuç tamamlamak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.
Maçın ilk yarısı Beşiktaş´ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50´inci dakikada gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi, sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Ze Luis, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
63´üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında Josef, ceza sahası yay çizgisinde kaleyi yokladı. Kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
72´inci dakikada gelişen Hatayspor atağında El Kaabi, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi ve sıfıra kadar inerek kaleye vurdu, top yan ağlarda kaldı.
79´uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Koudou'nun yaptığı ortaya Cenk Tosun altı pasın önünden kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
90´ıncı dakikada gelişen Hatayspor atağında Ruben Ribeiro, topla birlikte sol kanattan merkeze doğru yöneldi. Ruben topu ayağında fazla açınca Kaan Kanak, ceza sahasının önünden sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+7´inci dakikada maçın hakemi Kadir Sağlam, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel´e sarı kart gösterdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor, Beşiktaş´ı 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-10-24 22:07:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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