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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 11´inci haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş´ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kazanmaları gereken bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Maça çıkmadan önce 2 şekilde planlamıştık. İlk 60 dakika son 30 dakika diye. Ama yediğimiz çok erken bir gol biraz olsun bizi etkiledi ama takımım çok iyi reaksiyon gösterdi. İlk yarıda biraz golün erken gelmesinden dolayı tedirginlik vardı. Ama ikinci yarı devrede neler yapabileceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Neticesinde de takım çıkarak, çok güzel organize golle kazanmasını bildi. O yüzden ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz, planladığımız, analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu. Çünkü Beşiktaş'ın ilk 60 dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. Son 5 maçlık periyotta bunu gösterdiler. Planımızı da buna göre yaptık ve plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı" dedi.
"PLANIMIZ 3 MAÇI DA KAZANMAK"
Göreve geldikten 4´te 4 yapma hedefinde olduğunu fakat arada bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyen Demirel, "Aslında benim hedefim 4'te 4 yapmaktı. Bir tane arada bir mağlubiyet yaşadık. O tamamen benim hatam. Hiçbir oyuncunun suçu hatası yok. Tamamen benden kaynaklanan bir durum. Ama dediğim gibi 4'te 3 yapmak da bir başarıdır. Şimdi milli takım arasına kadar, daha doğrusu Dünya Kupası'na kadar 3 tane daha maçımız var. Planımız 3 maçı da kazanmak. Ama tabi ki planladığınız her şey zaman zaman sahaya uymuyor. Bizim için şu an oyun değil, bizim için şu an görsellik değil, bizim için şu an puan önemli. Biz puan almaya çalışıyoruz. Bugünkü oyunda da planımız bu şekildeydi. Evet belki yaslanmış olarak anlaşılabilir. Belki çok pas oyunu oynamıyoruz gibi gözükebilir ama ben şu an 3 puan almak için takımım neye elverişliyse onu oynatmaya çalışıyorum. O yüzden de karşılığını alıyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanarak milli takım arasına kadar en yüksek puanı toplamak istiyoruz" diye konuştu.
ISMAEL: ŞOK İÇERİSİNDEYİM, ŞOK İÇERİSİNDEYİZ
Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ise "Çok üzgünüz. Şok edici bir durum. Beklentimiz tabi ki bu değildi. Bu durumu asla beklemiyorduk. İyi başladığımız bir maçı kaybettik. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentilerimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip ikinci golü atabilirdik, bu olmadı. Dediğim gibi genel itibariyle çok üzgünüm. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyim, şok içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
"ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEK LAZIM"
Taraftarın `istifa´ çağrıları ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Ismael, şunları söyledi:
"Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum. Ben kazanmayı isteyen bir insanım. Ben kazanan bir insanım. Ben de taraftar olsaydım bu tarz bir günden sonra mutsuz ve sinirli olurdum. Ben de takıma kızardım. Eleştirileri kabul etmek lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Volkan Demirel´in açıklamaları
Valerien Ismael´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Samim SELÇUK
2022-10-24 23:47:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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