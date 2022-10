Maça giderken kazada ölen Hatayspor taraftarı dayı- yeğen toprağa verildi

İzzet NAZLI-Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ (Hatay),(DHA) HATAY'da, Hatayspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmayı izlemeye giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Duran Tüylek (28) ile yeğeni Mustafa Can Balsever (13) toprağa verildi.

Kaza, dün akşam Antakya ilçesi çevre yolunda medyana geldi. 31 AJA 540 plakalı TIR ile Duran Tüylek idaresindeki motosiklet, Hatay Yeni Stadyum Kavşağ'ında çarpıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Tüylek ile yanındaki yeğeni Mustafa Can Balsever olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hatayspor taraftarı olan Duran Tüylek´in yeğeni Mustafa Can Balsever ile beraber HataysporBeşiktaş maçı için evden çıktığı öğrenildi. Duran Tüylek´in cenazesi Altınözü ilçesine bağlı Sofular Mahallesi mezarlığında toprağa verilirken, yeğeni Mustafa Can Balsever de Avsuyu Mahallesi´nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Bazı yöneticiler ile cenazeye katılan Hatayspor Genel Sekreteri Rahmi Vardı, aileye baş sağlığı diledi. (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü İzzet NAZLI-Samim SELÇUK

