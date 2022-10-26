Hatay'da `Beyaz Kod' tatbikatı



İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)HATAY´da hasta ve yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla 'Beyaz Kod' tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, 112 personeline duyarlı davranılmasının hasta için de önemli olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin `Beyaz Kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği evde birbirleriyle tartışan çiftin arasında yaşanan olumsuz durumların ardından, kadın fenalaştı. Olayın stresine giren eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipleri kapıda bekleyen hasta kadının kocası, sağlıkçıların işini yapmaları yönünde sürekli direktiflerde bulundu. Soğukkanlı bir şekilde işini yapan ekiplere, bilmediği halde iş öğretmeye çalışan koca, daha sonra hastaneye götürülmesi gereken eşinin evden çıkarılmasına engel oldu. Eşine evde müdahale edilmesini isteyen koca, çıkarılmaması için kapıyı kilitledi.

Hastayı ambulansa götüremeyen sağlıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne `Beyaz Kod' göndererek kolluk kuvvetlerinden destek istedi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden `Beyaz Kod´ alarmı verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, eve girerek hasta yakınını sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı. Hasta daha sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tatbikatta, vatandaşların 112 personeline duyarlı davranmaları, aksi halde yaralıya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastalarda hayati risk oluşturabileceğinin altı çizildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-26 13:06:03



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