Hatay'da tefeci operasyonuna 5 gözaltı

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ilçede bulunan 5 ikamet ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2 senet, 1 borç bilgisi içeren not defteri, 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., Ö.D., M.B., B.K. ile M.B. yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2022-10-28 09:33:04



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