Hatay'da 'Cumhuriyet Bayramı' resepsiyonu düzenlendi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti 100´üncü yıla girdi ancak gelecek yüzyıllar daha çetin ve çetrefilli olacak. İnşallah evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz bu milleti şahlandıracak" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99´uncu yıl dönümü vesilesiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Vali Rahmi Doğan´ın yanı sıra CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, kent protokolü, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, dini kanaat ve cemaat önderleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın 99´uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, geçmişi ezelden gelen ve ebede doğru gidecek olan kadim bir cumhuriyettir. Geçen yüzyılımızın, gelecek yüzyılımızın çok hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda, farklı adlarda devletler kuran bir milletin çocuklarıyız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti eğer bölgesinde söz sahibiyse, bugün Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devletse, bugün dünyada bir olay olduğunda, bölgede bir olay meydana geldiğinde `Türkiye Cumhuriyeti bu konuda ne der? Türkiye Cumhuriyeti bu konuda nasıl bir tavır sergiler?´ diye birileri düşünüyorsa bu, bu devletin gücündendir, bu milletin büyüklüğündendir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 100´üncü yıla girdi ancak gelecek yüzyıllar daha çetin ve çetrefilli olacak. İnşallah evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz bu milleti şahlandıracak, gelecek yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk milletini daha müreffeh, daha güzel, daha kudretli bir ülke haline getirecektir."

Resepsiyonda İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretmenleri, müzik dinletisi sundu. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-10-29 22:38:06



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