Otomobilin çarptığı tarım aracındaki çift öldü



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı patpat diye tabir edilen tarım aracındaki Sabit Uzel (55) ile eşi Leyla Uzel (50), hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya kara yolunda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki otomobil, Sabit Uzel'in kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Araçta bulunan Leyla ve Sabit Uzel çifti, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uzel çiftinin kaza yerinde öldükleri belirlendi. Uzel çifti'nin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Ali B. ise jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-10-30 18:37:28



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