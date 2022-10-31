Toz taşınımı Hatay´da etkili oldu

İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)SURİYE kaynaklı toz taşınımı Hatay´da yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezi ve ilçelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Suriye kaynaklı toz taşınımı Hatay´da yaşamı olumsuz etkiledi. Havadaki toz bulutu, araç sürücülerinin görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesi bozuldu. Araçların üzerleri tozla kaplanınca oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı. Toz taşınımının bu akşam şehri terk etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK
2022-10-31 16:35:39
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