Toz taşınımı Hatay´da etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)SURİYE kaynaklı toz taşınımı Hatay´da yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezi ve ilçelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Suriye kaynaklı toz taşınımı Hatay´da yaşamı olumsuz etkiledi. Havadaki toz bulutu, araç sürücülerinin görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesi bozuldu. Araçların üzerleri tozla kaplanınca oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı. Toz taşınımının bu akşam şehri terk etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK

2022-10-31 16:35:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.