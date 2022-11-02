Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe vermişti; ekipler kediyi de kurtarmış



Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY'da şizofren hastası Ayhan H.'nin (37) eşi ve 3 çocuğunu rehin alarak yaşadıkları evi ateşe verdiği olayda, alevlerin arasında kalan ailenin kedisinin de kurtarıldığı ortaya çıktı. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla aile kurtarılıp kendisi hastaneye kaldırılan Ayhan H. ile dumandan zehirlenen kedinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Şizofreni hastası Ayhan H., eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe vererek kapıyı kilitledi. Bu sırada eşi, balkona çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, kapı kilitli olduğu için eve giremedi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin çağrılarını yanıtsız bırakan Ayhan H., ailesinin de evi terk etmesine izin vermedi. Alevler büyürken bölgeye özel hareket ekipleri çağrıldı. Apartmanda oturanlar binayı boşaltırken, özel harekat timi, kilitli kapıyı kırarak eve girdi. Ayhan H. yakalanıp, kelepçelenerek eşi ve çocukları kurtarıldı. Ayhan götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken eşi ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KEDİ DE KURTARILDI

Bu arada, evde beslenen kedinin de yangında kurtarıldığı ortaya çıktı. Dumandan zehirlenen kediye komşuları Eda Aslan sahip çıktı. Kediyi, gece açtırdığı veterinere aracıyla götüren Aslan, hayvanın tedaviye alındığını ifade etti. Gece boyunca yoğun bakımda tutulan kedinin tedavisi sürüyor.

AİLESİNİ 2 YIL ÖNCE DE REHİN ALMIŞTI

Ayhan H., 3 Ekim 2020'de de kendisini hastaneye götürmek isteyen aile bireylerini rehin almıştı. Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince aile kurtarılırken, Ayhan H. ise hastanede tedaviye alınmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-11-02 15:13:44



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