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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da dün sevgilisi Şahin Demir tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Irak uyruklu Sidra Tameemi (32) toprağa verildi.

Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi´nde dün Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi´nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı. Demir, dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup 31 EU 199 plakalı aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Demir, daha sonra Defne ilçesi Çekmece Mahallesi´nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde otopsi işlemleri tamamlanan Tameemi, bugün Harbiye Mahalle Mezarlığı´na götürülerek toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-11-02 16:20:38



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