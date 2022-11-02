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İskenderun´da Hristiyan mezarlığında `Ölüleri Anma Günü´ ayini

DHA

İskenderun´da Hristiyan mezarlığında `Ölüleri Anma Günü´ ayini


Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Hristiyan mezarlığında `Ölüleri Anma Günü´ nedeniyle ayin düzenlendi.
Her yıl kasım ayının ikinci günü gerçekleştirilen `Ölüleri Anma Günü´ nedeniyle İskenderun Asri Mezarlığı içerisinde yer alan Hristiyan mezarlığında, Katolik Kilisesi Pederi Dariusz Dogondke tarafından ayin yapıldı. Dogondke, mezarları kutsal su ile takdis etti. Peder Dogondke, ayinin ardından cemaat mensuplarının yakınlarına dualar okudu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-11-02 17:38:29

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