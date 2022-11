Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık, Başakşehir maçına bakıyoruz

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel, "Geçen hafta mağlup olduk, bu bizi çok üzdü. Ama yaptığımız hatalardan ders çıkardık, Başakşehir maçına bakıyoruz" dedi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13´üncü haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas drilinin ardından 3 gruba ayrıldı ve turnuva gerçekleştirdi. Takımda, bu hafta cezalı bulunmazken, Kevin Soni ve Christian Atsu'nun sakatlıklarının devam ettiği öğrenildi.

"TAMAMEN KAZANMA ODAKLI BAKIYORUZ"

Maça kazanma odaklı baktıklarını belirten teknik direktör Volkan Demirel, açıklamasın şunları söyledi:

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için çok önemli. Rakibe isim olarak, takım olarak bakmıyoruz, tamamen kazanma odaklı bakıyoruz. Tabi lig içerisinde de galibiyetler, mağlubiyetler olacaktır. Biliyorsunuz geçen hafta mağlup olduk, bu bizi çok üzdü. Ama yaptığımız hatalardan ders çıkardık, Başakşehir maçına bakıyoruz. Aynı şekilde Beşiktaş maçında olduğu gibi içerideki seyircimizi, o havayı, Hataylıların hepsini stada bekliyoruz. Çünkü biz, onlarla omuz omuza olunca daha güçlü oluyoruz. Onlar bizim arka kuvvetimiz, gücümüz oluyorlar. İnşallah bu maçta da Beşiktaş maçındaki gibi toplaşırız ve güzel bir akşam yaşarız."

"FUTBOL SAHASI İÇİNDE RAKİBİZ, SAHA DIŞINDA HER ZAMAN KARDEŞİZ"

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ile iyisiyle, kötüsüyle çok anıları olduğunu söyleyen Demirel, "Hem saha içinde hem sana dışında birlikteliğimiz olmuştur. Ailecek de görüştüğüm bir insan, kendisini çok da severim kardeşim gibidir. Geçen sene de rakip olmuştuk, bu sene de rakibiz. Futbol sahası içinde rakibiz, futbol sahası dışında her zaman kardeşiz. İnşallah onun için de benim için de güzel bir futbol akşamı olur" dedi.

