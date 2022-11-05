Otel konforunda 'yaşlı kreşi'



Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY,(DHA)HATAY´da yaşlılara yönelik açılacak olan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi, otel konforunda hizmet sunacak. Her sabah kapılarından özel araçla alınacak yaşlılar, gün boyu yapacakları çeşitli atölye çalışmaları ve programların ardından yeniden evlerine bırakılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Hizmete Erişim Artırılması Projesi (SOHEP) kapsamında, pilot bölgelerden biri olan Hatay´da Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi açılacak. Yeni yapılan 4 katlı binadaki merkezde yaşlılara otel konforunda hizmet sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, 'yaşlı kreşi' denilebilecek proje kapsamında kurulan merkezde, yaşlıları pasif yaşamdan aktif yaşama dahil etmeyi planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hayatın içinde aktif olan vatandaşlarımız, yaş ilerleyince pasif yaşama geçiyor. Pasif yaşama geçen yaşlılarımızda özellikle demans, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda artış gözlenmekte. Amacımız yaşlılarımızın evde oturan, televizyon izleyen pasif olan gruptan aktif gruba geçmesini sağlayarak sağlık durumlarını iyileştirmek."

'EVLERİNDEN ÖZEL ARAÇLA ALINACAK'

Merkeze gidecek yaşlıların evlerinden özel araçla alınacağının altını çizen Sandıkçı, "Yaşlılarımızı her sabah 08.00'de evlerinden özel arabayla alarak merkezimize getireceğiz. Burada akşam 17.00´ye kadar gününü planlayacağız. Yaşlımızın isteği doğrultusunda halk eğitim merkeziyle ortaklaşa, el sanatları, ebru, resim, mozaik gibi yaşlımızın yapabileceği atölye çalışmaları yürüteceğiz. Çalışmalar sırasında yorulan ya da dinlenmek isteyen yaşlımızın dinlenmesi için özel odalar bulunuyor. Ayrıca merkezimizde fizik tedavi görebilmesi için fizik tedavi odası, ilaç ve iğneleri için hemşire, psikolojik destek almak isterse psikolog, bakım ve temizlik personeli bulunuyor. Öğlen yemeği ve ara öğün de verilecek merkezimizde gününü aktif bir şekilde geçiren yaşlımız, akşam da yine özel araçlarımızla evine bırakılacak" diye konuştu.

'AĞIR ENGELLİ OLMAYAN YAŞLILAR FAYDALANACAK'

Merkezden ağır engelli olmayan, 60 yaş üzeri yaşlılara hizmet verileceğini belirten Sandıkçı, "Engelli sağlık kurumu raporuyla bir rahatsızlığı olan, ayakta, yürüyebilen, öz bakımını yapabilecek durumda olan yaşlılarımızın başvurularını alacağız" dedi.

Merkezin ilk etapta 50 kişilik kontenjanı olduğunu anlatan Sandıkçı, talep doğrultusunda yenilerinin açılmasının planlandığını kaydetti. Projede yaşlıların yanında onlara bakmakla yükümlü yakınlarının da sosyal hayatta aktifleşmesi hedefleniyor. Merkez, 18 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla açılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-11-05 09:55:06



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