Hatay´da orman yangını

Dünyada kuduz hangi ülkelerde ne kadar görülüyor?

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-11-05 15:29:40



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