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Hatay Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın dün gece inişi sırasında lastiğinin patlayıp alev alması nedeniyle uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi için 24 saat süreyle kapatılan Hatay Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Hatay Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı
İHA

İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02.50 sıralarında İstanbul’dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın saat 03.11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev aldı.

Yapılan incelemeler neticesinde, uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000 metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edildi. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli uçaktan tahliye edilmiştir.
Yaşanan bu olaydan dolayı pisti 24 saat süreyle notamlanarak kapatılan Hatay Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı.

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