Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor

Gastronomi kenti Hatay'ın peynir ve çökeleğin yanı sıra çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan tescilli lezzeti Antakya carra peyniri, toprak altında aylarca bekletilerek olgunlaştırılıyor

ABONE OL
AA
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden güzel lezzetleriyle adından söz ettiriyor.

     
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    AA'nın haberine göre Geçen yıl Antakya Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alan Antakya carra peyniri de kentin geleneksel yöntemlerle hazırlanan lezzetleri arasında bulunuyor.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Antakya carra peyniri, uzun ve zahmetli sürecin ardından sofralara geliyor. Keçi veya inek sütünden elde edilen peynir, çörek otunun bulunduğu toprak küp (carra) içine hava almayacak şekilde katmanlar halinde bastırılarak yerleştiriliyor.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Üzerine tuz ve kekik yayılarak bezle sıkıca bağlanan carranın ağzı, içine herhangi bir haşerat girmemesi için odun külünün suyla yoğrulmasıyla hazırlanan macunla kapatılarak kuruması için birkaç saat bekletiliyor.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Çömlek içinde yapımı tamamlanan karışım daha sonra olgunlaşması için çömleğin ağzı aşağıya bakacak şekilde serin bir yerde bulunan büyük bir saksıya ya da bahçeye gömülüyor.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Toprak altında üzeri ara ara sulanan Antakya carra peyniri, en az 3-4 ay bekletilmesinin ardından tüketime hazır hale geliyor.

     
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Antakya carra peyniri, tercihe göre sade veya üzerine zeytinyağı dökülerek tüketilebiliyor.

     
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    YAZIN YAPILAN PEYNİR KIŞIN TÜKETİLİYOR

    UNESCO Hatay Gastronomi Evi yöneticisi İpek Aslan, zengin mutfak kültürüne sahip kentte Antakya carra peynirinin vazgeçilmez lezzetler arasında yer aldığını söyledi.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Antakya carra peynirinin daha çok yaz aylarında yapıldığını anlatan Aslan, sonbaharda topraktan çıkarılan lezzetin kış boyunca tüketilebildiğini belirtti.

     
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Aslan, işletmelerine gelen misafirlere geleneksel yöntemlerle hazırlanan peyniri ikram ederek bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını kaydetti. Geleneksel yöntemlerle Antakya carra peyniri üretimi yapan Hatice Oral da tescilli lezzetin zahmetli bir sürecin ardından sofralara geldiğini anlattı.

     
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Peynirin poşetlenerek buzluklara konması halinde 6 aya kadar dayanabildiğini belirten Oral, "Antakya carra peyniri, bizim toprağımızın içinde saklanmış olan bir hazinemizdir" dedi.
  • Toprağa gömüp aylarca saklıyorlar... Yazın yapıp kışın tüketiyorlar - Haberler

    Hatay Gastronomi Evi şefi Süleyman Demirel ise çeşitli baharatlarla hazırlanan peynirin müşteriler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.