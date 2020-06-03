Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

KGYS kamerasına yansıyan Hatay'daki kazada, otomobil, refüjdeki ağaçlar ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devriliyor.Hatay'daki başka bir kazada ise kavşakta otomobilin çarptığı motosiklet devrildikten sonra sürücüsüyle sürükleniyor.Mersin'deki kazada da kontrolden çıkarak kaymaya başlayan otomobil, refüje çıkıp ağaça çarparak duruyor.Osmaniye'de de geri hareket eden hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi yola düşüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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