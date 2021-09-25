Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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