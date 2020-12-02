HATAY - Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında Eshabil B'nin kullandığı 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K'nin kontrolündeki 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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