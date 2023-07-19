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        Hatay ve Malatya'da korkutan deprem! 19 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son dakika depremlerin yeri, zamanını ve büyüklüğünü her gün güncelliyor. 19 Temmuz sabah saatlerinde Hatay ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 19 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 07:33
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesi her gün güncellenmeye devam ediyor. 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 19 Temmuz'da Hatay ve Malatya güne depremle başladı. İşte 19 Temmuz Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremlerin yeri, merkez üssü ve şiddeti hakkında merak edilenler...

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        MALATYA 3.3 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Malatya Yeşülyurt'ta saat 06:05'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

        Saat 03:20'de Hatay Karaali'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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