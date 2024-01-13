Hatay ve Van'da peş peşe depremler! İşte 13 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremlerin bilgilerini yayınlıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 13 Ocak Cumartesi günü Hatay ve Van'da 3 büyüklüğünün altında deprem oldu. İşte 13 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 13 Ocak Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Hatay ve Van'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte 13 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
HATAY'DA DEPREM PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Cumartesi günü Hatay'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, merkez üssü Samandağ olan deprem saat 07:31'de oldu.
VAN ÖZALP'TE DEPREM
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 07:51'de Khoy, West Azarbaijan (İran) - (34.93 km) Özalp Van'da 2.2 büyüyklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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