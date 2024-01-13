Hatay ve Van'da peş peşe depremler! 13 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Hatay ve Van'da peş peşe depremler! 13 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 13 Ocak Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Hatay ve Van'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte 13 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...