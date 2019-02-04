Hatay’da etkili olan yağışlar sonrasında Antakya’ya bağlı Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi’nde birçok ev sular altında kalırken, ova üzerindeki su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak mahallenin bazı noktalarında bulunan su göletlerinden biri, 10 yaşlarında bir çocuğun düşerek, boğulmasına neden oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre küçük çocuğun boğulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçede yürüyen çocuk, ev kenarında oluşan gölete doğru gidiyor. Daha sonra göletin içerisine doğru adım atan çocuk, suyun içine düşüyor. Düştüğü yerden çıkmaya çalışan çocuk, çabalamasına rağmen sudan çıkmayı başaramıyor.