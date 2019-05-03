Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde erkeğe ait bir cansız beden olduğu anlaşıldı



Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yanan şahsın Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.



Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.