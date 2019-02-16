İlhan Palut'un çalıştırdığı Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümit Özat'ın yönetimindeki Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçilirken gol perdesi 72. dakikada açıldı.

Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Yusuf golünden 6 dakika sonra şanssız bir an yaşadı ve 78. dakikada kendi kalesine de bir gol attı.

Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım 1-1'lik skora razı oldu. Hatayspor 37 puanda kalırken Adana Demirspor'un puanı 31'e yükseldi.