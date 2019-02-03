Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maça etkili başlayan ev sahibinde 17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Stackhowıak engelledi. 34. dakikada topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0. İlk yarı böyle biterken 90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Denizlisporlu Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1.

HATAYSPOR: 1 - DENİZLİSPOR: 1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral

Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 76 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Maiga (Dk. 90 Korkishko), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 73 Mbamba), Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Burak Çalık (Dk. 64 Kehinde), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Diallo (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Yusuf Abdioğlu, Dk. 81 Maiga (Hatayspor), Dk. 83 Aissati, Dk. 90+5 Ziya Alkurt (Denizlispor)