Hatayspor 1 puandan mutlu

Hatayspor kalecisi Munir ve hücum oyuncusu Ruben Ribeiro, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundular.

İyi bir performans sergilediklerini söyleyen Hatayspor kalecisi Munir, "Fenerbahçe tabii ki bizden daha tecrübeli, daha deneyimli oyuncuları var. Böyle oynamaya devam edersek, daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

"1 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Ruben Ribeiro, "Buraya çok çalışarak geldik, çok efor sarf ettik. Bu ligin en önemli takımlarından birine karşı, Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir puan aldık. Özellikle de 2 kırmızı kart sonrasında bu önemliydi." ifadelerini kullandı.