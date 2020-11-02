Kovid-19 sebebiyle iki maçı ertelenen Hatayspor, Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor 6. dakikada Gradel ile öne geçtiği maçta Akintola'nın golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Öte yandan Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 65 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Hatayspor 5. maçı sonunda 8 puana yükselirken Sivasspor 6. maçı sonrasında 8 puana yükseldi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

AtakaşHatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza),Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa),Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın),Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt),Gradel (Dk. 76 Ninga),Kayode (Dk. 76 Kone)

Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor),Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Kırmızıkart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor),Dk. 55 Santos, Dk. 90+4 Sackey (Atakaş Hatayspor)

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada Uğur'un sol kanattan yaptığı ortasına altıpastan bomboş kafayı vuran Gradel'in şutu ağlarla buluştu. Gradel böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

8. dakikada Selim'in sağ kanattan yerden yaptığı ortasına kale önünde gelişine vuran Akintola'nın şutu ağlarla buluştu. Akintola ligdeki ilk golünü kaydetti.

26. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahasının sağından çektiği şutunu kaleci Mohammedi kurtardı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Hatayspor'da sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vurmayı deneyen Diouf'un şutu üstten farklı şekilde auta gitti.

67. dakikada Selim'in kullandığı köşe vuruşuna Popov kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

74. dakikada Hatayspor'da Diouf topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsayta yakalandığı için gol geçerli sayılmadı.

80. dakikada ceza sahasında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşu kaleci Munir'in kucağında kaldı.

81. dakikada Hatayspor'da Ruben Rubeiro, Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintola'nın vuruşu üst direkten geri döndü!