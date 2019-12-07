TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 3-0 mağlup etti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
34. dakikada, rakip ceza alanına hızla giren Caner Hüseyin Bağ, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, beyaz noktayı gösterdi.
35. dakikada, penaltıda topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
65. dakikada, Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Hamza Gür skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0
90+1. dakikada, kontratakta topla buluşan Hamza Gür, kendisinin 2., takımının da 3. golünü attı. 3-0
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