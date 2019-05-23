Hatayspor'un 26 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antakya Atatürk Stadı önüne akın eden taraftarlar, satışa çıkarılan 3 bin 560 bileti iki saatte tüketti.

Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Hataysporlu taraftar Cevdet Yurtsever, uzun uğraşlar sonucu biletini aldığını söyledi.

Yurtsever, Adana Demirspor'u yenerek finale çıkacaklarını ve İstanbul'da oynanacak finalden kupayla döneceklerine inandığını belirtti.

Sabah saatlerinden itibaren bilet almak için beklediğini vurgulayan Murat Kılıç ise bilet alabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.