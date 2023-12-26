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Hatayspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:43 facebook

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"UZUN SÜREDİR GÖRMEDİĞİMİZ BEŞİKTAŞ" Ali Ece: Beşiktaş uzun süre sonra bir maça hücum sürekliliği ile başladı. Asıl oynadığı yere, mevki olarak 6 numaraya geçen Amartey boştaki topları toplayarak Salih ve Amir’e ulaştırırken onlar da daha önceki maçlardaki gibi topla oyalanmak yerine takımın hücum temposunu yükseltecek cinsten paslarla önlerindeki Rashica-Muleka Semih üçlüsünü beslediler. Perdeyi açan golde Amir’in Semih’e asisti, uzun zaman sonra bireysel pas kalitesini gösteren cinstendi. Semih de doğal bir golcünün yapması gereken en doğru koşu üzerine en akıllıca vuruşu yaptı. Ofsayt gerekçesiyle iptal olan golde ise çok uzun zamandır görmediğimiz kalitede bir kolektif Beşiktaş hücumu izledik: Rakip cezaalanı içinde 6 Beşiktaş formalı oyuncu gol ararken alanı çok iyi parselleyerek hücum etmişlerdi, Muleka o pozisyonda az farkla hırsına yenik düştü. Forma demişken Beşiktaş’ın Hatayspor karşısında giydiği forma muhteşemdi! (Fanatik)

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"SORUN GENÇLERDE Mİ?" Cem Dizdar: Dağılmış Beşiktaş’ı simgesel olarak nostalji formasıyla akıllara düşürmek yerine bir adım daha atılabilir miydi acaba? Nasıl mı? Yedek kulübesindeki 6 genç oyuncudan en az ikisini hatta üçünü sahaya sürerek örneğin! Öyle ya, takımı maça hazırlayan da kadroyu belirleyen de o gençlerin de hocası Serdar Topraktepe’ydi. Ancak o da Rıza Çalımbay ya da daha öncesindeki Önder Karaveli deneyinde olduğu gibi aslında pek de işlemeyen ‘’garanti oyuncular’’lı modelden medet ummuştu. Şimdi... Sorun gençlerde mi yoksa onlara futbolu öğrettiği düşünülenlerde mi, varın siz karar verin... (Fanatik)