Hatayspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"UZUN SÜREDİR GÖRMEDİĞİMİZ BEŞİKTAŞ"
Ali Ece: Beşiktaş uzun süre sonra bir maça hücum sürekliliği ile başladı. Asıl oynadığı yere, mevki olarak 6 numaraya geçen Amartey boştaki topları toplayarak Salih ve Amir’e ulaştırırken onlar da daha önceki maçlardaki gibi topla oyalanmak yerine takımın hücum temposunu yükseltecek cinsten paslarla önlerindeki Rashica-Muleka Semih üçlüsünü beslediler. Perdeyi açan golde Amir’in Semih’e asisti, uzun zaman sonra bireysel pas kalitesini gösteren cinstendi. Semih de doğal bir golcünün yapması gereken en doğru koşu üzerine en akıllıca vuruşu yaptı. Ofsayt gerekçesiyle iptal olan golde ise çok uzun zamandır görmediğimiz kalitede bir kolektif Beşiktaş hücumu izledik: Rakip cezaalanı içinde 6 Beşiktaş formalı oyuncu gol ararken alanı çok iyi parselleyerek hücum etmişlerdi, Muleka o pozisyonda az farkla hırsına yenik düştü. Forma demişken Beşiktaş’ın Hatayspor karşısında giydiği forma muhteşemdi! (Fanatik)
"SORUN GENÇLERDE Mİ?"
Cem Dizdar: Dağılmış Beşiktaş’ı simgesel olarak nostalji formasıyla akıllara düşürmek yerine bir adım daha atılabilir miydi acaba? Nasıl mı? Yedek kulübesindeki 6 genç oyuncudan en az ikisini hatta üçünü sahaya sürerek örneğin! Öyle ya, takımı maça hazırlayan da kadroyu belirleyen de o gençlerin de hocası Serdar Topraktepe’ydi. Ancak o da Rıza Çalımbay ya da daha öncesindeki Önder Karaveli deneyinde olduğu gibi aslında pek de işlemeyen ‘’garanti oyuncular’’lı modelden medet ummuştu. Şimdi... Sorun gençlerde mi yoksa onlara futbolu öğrettiği düşünülenlerde mi, varın siz karar verin... (Fanatik)
"SON HAFTALARIN EN DERLİ TOPLUSU"
Turgay Demir: Bir bakıyorsunuz ideal on biriyle sahaya çıktığı halde üç pas yapamayan bir Kartal, bir bakıyorsunuz 7-8 eksikle sahaya çıkıp iyi oynayan bir başka Kartal. Mersin'de, Hatayspor karşısında, Cenk'siz, Aboubakarsız, Gedson'suz, Alex'siz, Roiser'siz on birle maça başlayan Beşiktaş, son haftaların en derli toplu görüntüsünü verdi. Belli bir oyun disipliniyle hareket eden Siyah-Beyazlı oyuncular kanatlardan iyi bindirmeler yapıp ilk kez gerçek yerinde oynayan genç Semih ile Muleka'yı bolca beslediler. Maçın ilk iki dakikasında Kartal, Muleka ile 2-0 öne geçebilir ardından da farkı açabilirdi. Öyle iyi başladılar, oyun olarak hep rakibin bir adım önündeydiler. U19'dan hocası Serdar Topraktepe'nin kulübede olması nedeniyle daha moralli olan ve ilk kez gerçek yerinde oynayan Semih, iyi top saklıyor, yere sağlam basıyor, yeterli tekniği de var, fırsatçılığı da… (Fotomaç)
"ÇOK FARKLI BEŞİKTAŞ İZLEYEBİLİRİZ
Sinan Vardar: Birkaç oyuncumuza değinmeden de geçemeyeceğim. Bakhtiyor son Avrupa maçında stoper olarak güzel bir maç oynamış gözüme girmişti. Onun yeri kesinlikle stoper. Yine elinden geleni sahaya yansıttı. Amartey'e bugüne kadar hep stoperde yer verilmişti. Bugün oynadığı ön libero pozisyonunda fena iş çıkarmadı. Geçtiğimiz yılın en iyi oyuncusu Rashica'dan ileride çok daha iyi bir performans bekliyorum. Önceki maç sakatlanan Chamberlain'in yerine Amir 10 numara pozisyonuna yakın bir pozisyonda oynadı. Sahanın en iyisi de oydu. Alınacak bir gole dönük orta saha ve santrafor ile iyi bir kamp dönemi geçirilirse ikinci yarı bence çok farklı bir Beşiktaş izleyebiliriz.'' (Fotomaç)
"KEŞKE KALICI OLSA"
Bilal Meşe: Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile Mersin’den üç puanla dönerken, taraftarının biraz olsun yüzünü güldürdü! Biliyoruz ki, yönetim kanadı teknik adam peşinde... Yani Serdar Topraktepe, nöbetçi hoca pozisyonda... Yeniden Kartal Yuvası’ndaki görevine dönecek, keşke kalıcı olsa... (Milliyet)
"İHTİYACI OLAN NEFESİ ALDI"
Ali Gültiken: Oyuncuların takım halindeki reaksiyonları, maça olan konsantrasyonları istenilen düzeydeydi. Eksikliklere rağmen Beşiktaş, ihtiyacı olan nefesi aldı. Kısa dönemde zor bir görevi üstlenen Serdar hocayı da bu performans için kutluyorum. (Sabah)
"HOCA GİDİNCE KAZANIYORLAR"
Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş ayrıldı, Beşiktaş yeni hocası Burak Yılmaz ile maç kazandı. Burak Yılmaz ayrıldı, yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçı kazandı. Sonra takım yine çözüldü. Şimdi de Serdar hoca geldi ve yine kazandı. Buradan çıkan şey şu; 'Oyuncular bakın bizden değil, giden antrenörden' diye sıkıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, sonra normale dönüyor arkadaşlar. (TV 8.5)
"YENİ YIL HEDİYESİ"
Orhan Yıldırım: Eksik kadrosu, alt yapıdan gelme hocası Serdar Topraktepe ile zorlu Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, üç puan almasını bildi. Maça özel 100. yıl forması ile çıkan Kartal, yıldızlarının yokluğunda sıkıntı çekmedi. Her iki yarıda bulduğu gollerle üç puanı alan Siyah-Beyazlılar, bir düzine gol kaçırdı. Hatayspor, gücü ölçüsünde mücadele etse de puan almasına yetmedi. Kartal kabus gibi geçen yılı galibiyet ile tamamlayıp, zirveyi uzaktan takibe devam etti. (Fanatik)