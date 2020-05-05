Hatayspor çalışmalara başladı

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, Hatayspor Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından açma-germe çalışması yapan bordo-beyazlı oyuncular, tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
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