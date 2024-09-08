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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi!

        Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı. 61 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:21 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:21
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        Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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