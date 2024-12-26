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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'dan istifa eden Levent Mıstıkoğlu HT Spor'a konuştu! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'dan istifa eden Levent Mıstıkoğlu HT Spor'a konuştu!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mıstıkoğlu, istifa sonrası HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 00:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:14
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        "Stadımızda oynayabilsekdik böyle olmazdı"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da başkanlık görevinden istifa eden Levent Mıstıkoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Mıstıkoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

        Bizim yönetimimiz döneminde takım başarısız bir dönem geçirdi. Sorumlulardan biri de başkan olarak benim, bunun bilincinde istifa ettim. Kulübe kan değişikliği imkanını sğalamak için istifa ettim.

        "KENDİ STADIMIZDA OYNAYABİLSEK BU DURUMDA OLMAZDIK"

        Hem Hatay hem de Hatayspor depremden dolayı sıkıntılı günler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Depremde kaybettiğimiz futbolcular olduğu gibi, depremde olan futbolcularımızın psikoloji ciddi anlamda etkilendi. Tesislerimiz zarar gördüğü için de takım Mersin'de ikamet etmek ve maçları orada oynamak durumunda kaldı. Bu da seyirci açısından ve mesafenin fazla olması açısından çok şey kaybettirdi. Biz maçlarımızı kendi sahamızda oynayabilseydik bu durumda olmazdık. Depremin etkileri hala atlatılmış değil. Her maçımızı deplasmanda gibi oynamamız, seyircilerimiz 300 kilometreye yakın yol gidiyor. Bu sebeplerle takımımızı motive etmek zor oluyor. Yeni yönetim inşallah daha başarılı olur ve Hatayspor'u layık olduğu yere getirir.

        "RIZA HOCA'YLA KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIK"

        İyi sonuçlar alamayınca Rıza hoca da kendisi ayrılmak istedi, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Önümüzdeki sene Hatayspor'un stadı hazır hale gelecek.

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