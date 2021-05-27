Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı

Edinilen bilgiye göre, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak bugün Hatayspor'lu yöneticilerle İstanbul'da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce Deportivo, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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