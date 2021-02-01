Süper Lig'de 23. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Salı günü saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

Mesut Özil'in yarın akşam oynanacak Hatayspor Fenerbahçe maçına yedekler arasında başlaması bekleniyor. İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.